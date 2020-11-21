"Шахтар", граючи годину в меншості, втратив очки в матчі з "Олександрією"

У матчі 10-го туру Української Прем'єр-ліги донецький "Шахтар" приймав "Олександрію".

Матч завершився внічию - 1:1.

На результат поєдинку, безсумнівно, вплинув епізод, який стався на 31-й хвилині. Форвард "Шахтаря" Джуніор Мораес в боротьбі за м'яч у центрі поля безглуздо стрибнув двома прямими ногами в ногу Євгена Банада, за що спочатку отримав попередження від арбітра Катерини Монзуль. Однак після підказки VAR рефері посилила покарання Мораесу.

Незважаючи на гру в меншості, господарі в дебюті другого тайму вийшли вперед після точного удару головою Додо - 1:0.

Але втримати переможний для себе результат "гірники" не змогли. Незабаром все той же Банада його зрівняв - 1:1.

З урахуванням перемоги "Динамо" над "Інгульцем" (2:0) відрив киян від "Шахтаря" в турнірній таблиці збільшився до 3-х очок.