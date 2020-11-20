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Моуріньо сам придумав собі нове прізвисько

Ваша величність "Досвідченість".

Моуріньо сам придумав собі нове прізвисько
Жозе Моуріньо
Фото: Sky Sports

Головний тренер "Тоттенгема" Жозе Моуріньо ще з часів роботи в "Челсі" має прізвисько the Special One - "Особливий", проте тепер португальський фахівець придумав собі нове прізвисько.

"Я - "Досвідчений" (The Experienced One). Я дуже досвідчений. Зараз усе, що зі мною відбувається у футбольному плані - це дежавю. Це вже траплялося зі мною раніше, я це проходив", - цитує Жозе ESPN.

"Є такі професії, де необхідна технічна форма. Наприклад, футболісти. Об'єктивно, у 40-річного гравця немає такого потенціалу, як у 20 або 30-річного. Ну хіба ви Златан Ібрагімович.

А в професії тренера необхідно тільки одне - це мозок. Ваш накопичений досвід і знання роблять  кращим", - зазначив Моуріньо.

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