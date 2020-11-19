Президент Швейцарської футбольної спілки заявив про неможливість зіграти з Україною 2021 року

Президент Швейцарської футбольної спілки (АSF) Домінік Блан прокоментував майбутнє матчу Швейцарія – Україна в Лізі націй.

За його словами, календар швейцарської збірної на 2021 рік надто щільний, щоб включити в нього ще один поєдинок.

“Дисциплінарний комітет УЄФА повинен прийняти рішення. Потрібно вирішити, чи все було зроблено українською стороною, щоб не опинитися в такій ситуації. Не мені про це судити. Якщо не буде винних, то може бути проведено жеребкування, де в нас буде лише один шанс із трьох. Не ми вирішуємо, знову-таки“, – цитує Блана Tdg.ch.

“Ми хотіли зіграти матч, щоб по-справжньому виявити переможця. Але, на жаль, це неможливо. На 2021 рік наш календар повністю зайнято, будуть ігри відбору на чемпіонат світу 2022, потім матчі Євро-2020. Усі міжнародні вікна вже розплановано”, - зазначив функціонер.

“Ми не обговорюємо рішення лікарів. Наші принципи прості: переважає передусім медичний авторитет, а потім спортивний авторитет. Ми дотримуємося цього”, - підсумував президент АSF.