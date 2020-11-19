На Підсумковому турнірі АТР у столиці Великобританії відбулися матчі другого туру в групі Лондон-2020.
У протистоянні першої ракетки світу серба Новака Джоковича і Данила Медведєва (№4 АТР) несподівано легкої перемоги домігся росіянин: він виграв обидва сети з однаковим рахунком 6:3.
Brutal. Brilliant. Breathtaking.— ATP Tour (@atptour) November 18, 2020
Sum up @DaniilMedwed's performance in one word! ⬇️
📹: @TennisTV | #NittoATPFinalspic.twitter.com/68PwF3mFX4
Поєдинок німця Олександра Звєрєва (№7 АТР) і Дієго Шварцмана (№9 АТР) з Аргентини визначив тенісиста, який зайняв останнє місце в цьому квартеті. Ним став Шварцман, який поступився 3:6, 6:4, 3:6.
Highlights матчу Звєрєв - Шварцман.
Другу путівку від групи Лондон-2020 післязавтра в очному поєдинку виборюватимуть Джокович і Звєрєв.