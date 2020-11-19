Фото: EPA/UPG Новак Джокович

На Підсумковому турнірі АТР у столиці Великобританії відбулися матчі другого туру в групі Лондон-2020.

У протистоянні першої ракетки світу серба Новака Джоковича і Данила Медведєва (№4 АТР) несподівано легкої перемоги домігся росіянин: він виграв обидва сети з однаковим рахунком 6:3.

Поєдинок німця Олександра Звєрєва (№7 АТР) і Дієго Шварцмана (№9 АТР) з Аргентини визначив тенісиста, який зайняв останнє місце в цьому квартеті. Ним став Шварцман, який поступився 3:6, 6:4, 3:6.

Highlights матчу Звєрєв - Шварцман.

Другу путівку від групи Лондон-2020 післязавтра в очному поєдинку виборюватимуть Джокович і Звєрєв.

Нагадаємо, першим півфіналістом став австрієць Домінік Тім.