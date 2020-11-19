Ярослав Железняк: «Серьезные проблемы могут начаться к осени следующего года»
Ярослав Железняк: «Серьезные проблемы могут начаться к осени следующего года»
Махінації з ПДВ відновилися у повному обсязі, - Уманський
Махінації з ПДВ відновилися у повному обсязі, - Уманський
У Львові померла одна із легендарних сестер Байко
У Львові померла одна із легендарних сестер Байко
Ляшко назвав вартість вакцини від коронавірусу для України
Ляшко назвав вартість вакцини від коронавірусу для України
Олена Червоник: «В Україні дуже крута візуальна культура, але досі збіднілий і неадекватний опис цієї культури»
Олена Червоник: «В Україні дуже крута візуальна культура, але досі збіднілий і неадекватний опис цієї культури»
Стала відома причина аварії ракети Vega з українським двигуном
Стала відома причина аварії ракети Vega з українським двигуном
Україна безкоштовно отримає вакцину від коронавірусу для 4 млн громадян - Ляшко
Україна безкоштовно отримає вакцину від коронавірусу для 4 млн громадян - Ляшко
iPhone 12 і iPhone 12 Pro в Україні з'являться зовсім скоро: вже доступні передзамовлення
iPhone 12 і iPhone 12 Pro в Україні з'являться зовсім скоро: вже доступні передзамовлення
Shazam назвав найпопулярнішу пісню всіх часів
Shazam назвав найпопулярнішу пісню всіх часів
ГоловнаСпорт

Джокович несподівано програв матч Підсумкового турніру АТР і ускладнив собі вихід у півфінал

Кривдником серба виступив Данило Медведєв.

Новак Джокович
Фото: EPA/UPG
Новак Джокович

На Підсумковому турнірі АТР у столиці Великобританії відбулися матчі другого туру в групі Лондон-2020.

У протистоянні першої ракетки світу серба Новака Джоковича і Данила Медведєва (№4 АТР) несподівано легкої перемоги домігся росіянин: він виграв обидва сети з однаковим рахунком 6:3.

Поєдинок німця Олександра Звєрєва (№7 АТР) і Дієго Шварцмана (№9 АТР) з Аргентини визначив тенісиста, який зайняв останнє місце в цьому квартеті. Ним став Шварцман, який поступився 3:6, 6:4, 3:6.

Highlights матчу Звєрєв - Шварцман.

Другу путівку від групи Лондон-2020 післязавтра в очному поєдинку виборюватимуть Джокович і Звєрєв.

Нагадаємо, першим півфіналістом став австрієць Домінік Тім.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , , ,
Новини по темі:

Читайте також