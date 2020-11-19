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Визначилися два підсумкові учасники "Фіналу чотирьох" Ліги націй (оновлено)

Ними прогнозовано стали бельгійці й італійці.

Визначилися два підсумкові учасники "Фіналу чотирьох" Ліги націй (оновлено)
Фото: uefa.com

Відбулися підсумкові матчі групового етапу Ліги націй.

У вищому дивізіоні А збірні Франції й Іспанії очікували суперників по "Фіналу чотирьох".

У групі 2 це право в очному протистоянні виборювали команди Бельгії та Данії. Перед поєдинком у Льовені господарі випереджали гостей у турнірній таблиці на два очки - і їм достатньо було зіграти внічию, але підлеглі Роберто Мартінеса, які зараз очолюють світовий рейтинг збірних, план перевиконали, домігшись комфортної перемоги - 4:2.

Огляд матчу Бельгія - Данія.

У групі 1 за право вийти у плей-оф змагалися збірні Італії та Нідерландів. При цьому в команди Роберто Манчіні шансів було більше - вона випереджала Oranje на очко і грала на виїзді з невмотивованою збірною Боснії та Герцеговини, що замикала квартет.

Забивши по голу в кожному таймі (2:0), Squadra Azzurra склала компанію французам, іспанцям і бельгійцям у фінальній стадії турніру.

Огляд матчу Боснія - Італія.

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