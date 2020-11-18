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Погані новини для збірної України: УЄФА присудив поразку збірній Норвегії через скасування матчу з Румунією

Не зовсім той випадок, але тренд може зберегтися.

Команді Норвегії присудили технічну поразку з рахунком 0:3 через пропуск матчу Ліги націй проти Румунії, повідомляє Twitter національної федерації футболу (NFF).

Протягом п'яти днів NFF може вимагати від УЄФА мотивувальну частину рішення. Після цього федерація вирішить, чи подавати апеляцію.

Зустріч мала пройти 15 листопада в Румунії, однак за день до зустрічі влада Норвегії заборонила національній команді вирушити на гру через спалах коронавірусу в команді.

Нагадаємо, матч останнього туру Ліги націй Швейцарія - Україна скасовано через спалах коронавірусу в стані української команди.

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