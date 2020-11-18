Погані новини для збірної України: УЄФА присудив поразку збірній Норвегії через скасування матчу з Румунією

Не зовсім той випадок, але тренд може зберегтися.

Disiplinærutvalget i UEFA har i dag behandlet den avlyste kampen mellom Romania og Norge. UEFA har bestemt at Norge taper kampen 3-0. NFF har fem dager på å be om begrunnelse for avslaget. Etter dette vil NFF ta stilling til om vi skal anke. — Fotballandslaget (@nff_landslag) November 18, 2020

Команді Норвегії присудили технічну поразку з рахунком 0:3 через пропуск матчу Ліги націй проти Румунії, повідомляє Twitter національної федерації футболу (NFF).

Протягом п'яти днів NFF може вимагати від УЄФА мотивувальну частину рішення. Після цього федерація вирішить, чи подавати апеляцію.

Зустріч мала пройти 15 листопада в Румунії, однак за день до зустрічі влада Норвегії заборонила національній команді вирушити на гру через спалах коронавірусу в команді.

Нагадаємо, матч останнього туру Ліги націй Швейцарія - Україна скасовано через спалах коронавірусу в стані української команди.