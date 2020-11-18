Погані новини для збірної України: УЄФА присудив поразку збірній Норвегії через скасування матчу з Румунією

Disiplinærutvalget i UEFA har i dag behandlet den avlyste kampen mellom Romania og Norge. UEFA har bestemt at Norge taper kampen 3-0. NFF har fem dager på å be om begrunnelse for avslaget. Etter dette vil NFF ta stilling til om vi skal anke.— Fotballandslaget (@nff_landslag) November 18, 2020
Протягом п'яти днів NFF може вимагати від УЄФА мотивувальну частину рішення. Після цього федерація вирішить, чи подавати апеляцію.
Зустріч мала пройти 15 листопада в Румунії, однак за день до зустрічі влада Норвегії заборонила національній команді вирушити на гру через спалах коронавірусу в команді.
Нагадаємо, матч останнього туру Ліги націй Швейцарія - Україна скасовано через спалах коронавірусу в стані української команди.