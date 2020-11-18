Засідання УЄФА щодо матчу зі Швейцарією може не відбутися цього місяця, - пресаташе збірної України

Пресаташе збірної України Олександр Гливинський детально розповів про скасування матчу Ліги націй проти Швейцарії.

“Остаточно зрозуміло, що матч Ліги націй УЄФА Швейцарія – Україна не відбудеться ні сьогодні, ні завтра. Подальшу долю зустрічі вирішувати дисциплінарному комітету УЄФА.

Згідно з відповідним кодексом, він може прийняти три варіанти рішення: перенести матч на іншу дату, виявити вину однієї з команд, що гра не відбулася, або жеребом визначити результат зустрічі – перемога однієї з команд або нічия”, - цитує Гливинського sportarena.com.

“Коли саме відбудеться засідання дисциплінарного комітету УЄФА – сказати важко, але це точно не буде оперативно. Можливо, цього місяця, можливо, наступного, а може, пізніше.

Збірна України виконувала всі розпорядження, вимоги протоколу УЄФА "Повернення до гри" – регулярні ПЛР-тести, постійне носіння захисних масок (знімали тільки у своїх готельних кімнатах і перед тарілкою в ресторані), соціальна дистанція, постійна дезінфекція рук і відсутність контактів із навколишнім світом”, - зазначив глава пресслужби.

“Якщо і були тренери або гравці десь без масок, то тільки в роздягальні, на тренуванні або під час гри – як відомо, саме це і дозволено протоколом. Тому підстав бачити хоч якусь провину збірної України в тому, що сталося поширення коронавірусу в команді, просто немає.

Тут річ у самій інфекції, яку не завжди зупиниш перерахованими заходами безпеки, вона розвивається поступово і передається від одного іншому не одночасно. Очевидно, що інфекція могла потрапити в колектив ззовні, але де і коли це сталося, тепер сказати складно: перші позитивні тести були зафіксовані в Німеччині 13 листопада, проте зараження могло статися і раніше”, - підкреслив Гливинський.

“Незважаючи на те, що до початку збору і під час нього Україна втратила 14 гравців через позитивні ПЛР-тести (не береться до уваги Кривцова і Мораєса, яких УЄФА допускав до матчу, враховуючи жовтий статус гравців, які перехворіли), українці готові були зіграти сьогодні у Швейцарії. І це незважаючи на те, що вже втратили через коронавірус фактично одну команду, якщо брати до уваги мінімальний допустимий склад на гру під час пандемії – 13 футболістів.

Збірна України завтра повертається до Києва чартерним рейсом із Цюриха. Санітарний лікар Люцерну дав на це добро, оскільки це нерегулярний рейс, призначений тільки для української делегації”, - заявив пресаташе збірної України.

Матч Швейцарія – Україна скасували через позитивні тести на COVID-19 у Руслана Малиновського, Сергія Кривцова і Жуніора Мораєса. Проти проведення гри виступила влада кантону Люцерн.