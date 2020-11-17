Чемпіонат Аргентини з футболу поступово набирає обертів. Напередодні стартував третій тур.

Зокрема, на стадіоні "Альберто Хосе Армандо" в Буенос-Айресі "Бока Хуніорс" приймала "Тальєрес Кордобу".

Поєдинок вийшов досить динамічним і завершився перемогою гостей - 1:0.

Зазначимо, що динамізму протистоянню надав епізод на 3-й секунді поєдинку.

Під час розіграшу м'яча футболістами "Тальєрес" із центру поля форвард господарів Карлос Тевес надто агресивно відбирав м'яч і шипами в'їхав у литковий м'яз Томасу Почеттіно. Рефері без роздумів показав 36-річному ексгравцеві "Манчестера Юнайтед", "Манчестера Сіті" і "Ювентуса" жовту картку.

Так Тевес установив новий рекорд у чемпіонаті Аргентини за найшвидше попередження.

Нагадаємо, що цього літа Карлос продовжив контракт із клубом.