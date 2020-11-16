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Баскетболіст відмовився продовжувати контракт з "Лос-Анджелес Лейкерс" вартістю 29 млн доларів

У Ентоні Девіса міцні нерви.

Ентоні Девіс (з м'ячем)
Фото: EPA/UPG
Ентоні Девіс (з м'ячем)

Важкий форвард "Лос-Анджелес Лейкерс" Ентоні Девіс відмовився продовжувати контракт з клубом на наступний сезон, повідомляє інсайдер Кріс Хейнс.

За даними джерела, у форварда була пропозиція в розмірі 28,7 млн доларів. Однак, як зазначає Хейнс, це все робиться для того, що підписати новий максимальний контракт з "озерними".

Показники Девіса в сезоні НБА-19/20 склали 26,1 очка, 9,3 підбору, 3,2 передачі, 1,5 перехоплення і 2,3 блок-шота в середньому за матч.

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