Баскетболіст відмовився продовжувати контракт з "Лос-Анджелес Лейкерс" вартістю 29 млн доларів

Фото: EPA/UPG Ентоні Девіс (з м'ячем)

Важкий форвард "Лос-Анджелес Лейкерс" Ентоні Девіс відмовився продовжувати контракт з клубом на наступний сезон, повідомляє інсайдер Кріс Хейнс.

За даними джерела, у форварда була пропозиція в розмірі 28,7 млн доларів. Однак, як зазначає Хейнс, це все робиться для того, що підписати новий максимальний контракт з "озерними".

Yahoo Sources: Los Angeles Lakers superstar Anthony Davis is officially declining his $28.7 million player option to become an unrestricted free agent. — Chris Haynes (@ChrisBHaynes) November 16, 2020

Показники Девіса в сезоні НБА-19/20 склали 26,1 очка, 9,3 підбору, 3,2 передачі, 1,5 перехоплення і 2,3 блок-шота в середньому за матч.