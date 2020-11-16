Олімпіаду-2021 у Токіо вирішили більше не переносити

Олімпійські ігри в Токіо, перенесені на літо 2021 року через пандемію коронавірусу, відбудуться у визначений час.

Про це домовилися глава Міжнародного олімпійського комітету Томас Бах та прем'єр-міністр Японії Йосіхіде Суга, передає Deutsche Welle.

Японський прем'єр висловив упевненість, що ігри відбудуться наступного літа у столиці Японії "як доказ того, що людство перемогло вірус".

Бах подякував за зусилля і наголосив, що спортивне свято стане символом солідарності. "Разом ми зможемо зробити ці Олімпійські ігри й Олімпійський вогонь світлом у кінці тунелю", - додав глава МОК.

За даними агентства Kyodo, МОК збирається допомогти забезпечити вакциною від коронавірусу спортсменів і гостей Олімпіади.

Нагадаємо, Олімпійські ігри повинні були початися 24 липня, але кілька країн попередили, що не відправлять своїх спортсменів на змагання, якщо вони пройдуть в зазначені терміни. Серед них - Канада та Австралія. У березні було вирішено перенести Ігри на 2021 рік.

У жовтні МОК повідомив, що провів онлайн-сесії з більш ніж 200 організаціями з приводу проведення Олімпійських ігор 2020 року і запевнив усіх учасників конференцій у тому, що ОІ в Токіо відбудуться з 23 липня по 8 серпня 2021 року.