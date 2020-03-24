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Официально: Олимпиаду-2020 в Токио перенесли на следующий год

Игры должны состояться не позже следующего лета.

Официально: Олимпиаду-2020 в Токио перенесли на следующий год
Фото: Kazuhiro NOGI

Сегодня премьер-министр Японии Синдзо Абэ и президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах провели телефонную конференцию, в которой также приняли участие председатель координационной комиссии МОК Джон Коутс, президент Организационного комитета Токио-2020 Мори Йоширо, губернатор Токио Коике Юрико и ряд других высокопоставленных лиц.

В частности, обсуждалась постоянно меняющаяся обстановка в отношении коронавируса COVID-19 и Олимпийских игр-2020 в Токио, сообщается на официальном сайте МОК.

Президент МОК и премьер-министр Японии выразили свою общую обеспокоенность по поводу всемирной пандемии COVID-19, ее влияния на жизнь людей и значительного влияния, которое она оказывает на подготовку спортсменов к Играм-2020 в мире.

Кроме того, "на очень дружеской и конструктивной встрече оба лидера высоко оценили работу Оргкомитета Токио-2020 и отметили большой прогресс, достигнутый в Японии в борьбе с COVID-19", - говорится в совместном коммюнике.

Тем не менее, учитывая нынешние обстоятельства, и основываясь на информации, предоставленной Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), Бах и Абэ пришли к выводу, что Игры XXXII Олимпиады в Токио должны быть перенесены на дату после 2020 года, но не позднее лета 2021 года, защищать здоровье спортсменов, всех участников Олимпийских игр и международного сообщества.

Напомним, из-за коронавируса отменены или перенесены многие крупные международные соревнования и национальные турниры, однако в Токио долго настаивали, что Олимпиада-2020 состоится в намеченные сроки.

Олимпийские игры должны были начаться 24 июля, но несколько стран предупредили, что не отправят своих спортсменов на соревнования, если они пройдут в назначенные сроки. Среди них - Канада и Австралия.

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