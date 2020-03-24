Вице-президент МОК заявил о принятом решении о переносе Олимпиады-2020

Первый президент Всемирного антидопингового агентства (WADA) и вице-президент МОК Дик Паунд заявил о том, что Олимпийские игры-2020 в Токио будут перенесены из-за пандемии коронавируса – соответствующее решение уже принято.

"На основании информации, имеющейся у МОК, решение об отсрочке Олимпиады было принято. Детали еще обговаривают, но Игры не начнутся 24 июля, насколько я знаю.

Это будет происходить поэтапно. Мы отложим Олимпиаду и начнем разбираться со всеми последствиями", - цитирует Паунда USA Today.

Ранее сообщалось, что Канада и Австралия не пустят спортсменов на Олимпиаду, если ее не перенесут.