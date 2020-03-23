Канада и Австралия объявили о бойкоте Олимпиады-2020, если ее не перенесут из-за коронавируса

Канадских и австралийских спортсменов не будет в Токио.

Фото: Kazuhiro NOGI

Если летние Олимпийские игры-2020 состоятся в Токио в намеченные сроки, то пройдут без команд из Канады и Австралии из-за пандемии коронавируса.

Такое заявление сделали олимпийские комитеты этих стран.

Фото: ABC

"Олимпийский комитет Австралии провел телеконференцию исполкома и единогласно принял решение о том, что собрать австралийскую команду не представляется возможным в изменяющихся условиях в стране и за границей. Игры не могут состояться в июле", - говорится в сообщении НОК Австралии.

Аналогичное заявление сделали и в канадском олимпийском комитете.

Фото: Sportsnet