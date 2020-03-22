Месси и весь состав "Барселоны" готов пойти на понижение зарплаты в условиях коронавируса

Накануне состоялась встреча руководства "Барселоны", во главе с президентом клуба Жозепом Бартомеу с лидерами команды – ее капитаном Лионелем Месси, а также Жераром Пике, Серхио Бускетсом и Серхи Роберто, сообщает Mundo Deportivo.

На мини-саммите Бартомеу информировал игроков о мерах, предпринятых руководством клуба минимизировать финансовые потери, вызванные влиянием пандемии коронавируса.

Кроме того,, президент сообщил, что доходная часть бюджета, составленная на уровне €1, 047 млрд будет не выполнена, поскольку клуб недополучит средства от спонсоров из-за приостановки сезона. Более того, Бартомеу заявил, что "Барса" вряд ли достигнет отметки в €1 млрд.

В этой связи руководство предложило футболистам согласиться на сокращение зарплаты, и, по словам Бартомеу, игроки с пониманием отнеслись к такой инициативе.

Добавим, что зарплатный фонд "Барселоны" составляет 61% от бюджета клуба - €642 млн.

Напомним, коронавирус COVID-19 стал причиной остановки сезона в большинстве футбольных чемпионатов, включая испанскую Примеру и других спортивных событий.