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Экс-первая ракетка женского тенниса подхватила челлендж с туалетной бумагой

Симона Халеп заткнула за пояс многих профессиональных футболистов.

Экс-первая ракетка женского тенниса подхватила челлендж с туалетной бумагой
Симона Халеп
Фото: Instagram

Экс-первая ракетка мира, румынская теннисистка Симона Халеп приняла участие во флешмобе с туалетной бумагой "Stay At Home Challenge", который набрал популярность во время пандемии коронавируса.

Теннисистка подписала свое видео в Твиттере: «Челлендж принят. Оставайтесь дома и будьте в безопасности.

Ранее игрок "Барселоны" добавил в челлендж с туалетной бумагой еще один элемент.

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