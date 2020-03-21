Экс-первая ракетка мира, румынская теннисистка Симона Халеп приняла участие во флешмобе с туалетной бумагой "Stay At Home Challenge", который набрал популярность во время пандемии коронавируса.
Теннисистка подписала свое видео в Твиттере: «Челлендж принят. Оставайтесь дома и будьте в безопасности.
Ранее игрок "Барселоны" добавил в челлендж с туалетной бумагой еще один элемент.
Challenge accepted 😆🧻— Simona Halep (@Simona_Halep) March 20, 2020
Stay home and stay safe everyone 🙏 pic.twitter.com/GaT1juR2PG