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Чемпионат Европы по бадминтону в Киеве отменен из-за коронавируса

Еще один спортивный европейский Форум не состоится в столице Украины.

Чемпионат Европы по бадминтону в Киеве отменен из-за коронавируса
Фото: olympics.bwfbadminton.com

Очередное спортивное соревнование было перенесено из-за пандемии коронавируса.

Всемирная федерация бадминтона (BWF) объявила о переносе чемпионата Европы 2020 года по бадминтону из-за угрозы распространения коронавируса, сообщает официальный сайт организации.

Турнир должен был пройти с 21 по 26 апреля в Киеве и должен был стать одним из отборов на Олимпийские игры-2020 в Токио.

Вместе с киевским турниром BWF отменил и чемпионат Азии, который был запланирован на эти же даты, а также XXIV Панамериканский турнир.

Ранее Европейский гимнастический союз (UEG) по аналогичной причине отменил чемпионат Европы по художественной гимнастике, который был запланирован на проведение с 21 по 24 мая в Киеве.

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