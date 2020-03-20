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Месси подхватил эстафету челленджа с туалетной бумагой

Лионель подтвердил, что он является одним из самых техничных игроков современности.

Месси подхватил эстафету челленджа с туалетной бумагой
Лионель Месси
Фото: EPA/UPG

Капитан "Барселоны" Лионель Месси принял участие в челлендже "Оставайся дома".

Суть "вызова" заключается в призыве не выходить на улицу во время пандемии коронавируса.

Аргентинец записал на видео, как он с легкостью чеканит рулон туалетной бумаги, после чего передал эстафету Хави, Артуро Видалю, Жорди Альбе, Луису Суаресу и Серхио Агуэро.

Ранее свое мастерство в жонглировании продемонстрировали Луиш Нани, Серхио Рамос, Маркус Рэшфорд, Стивен Джерард, Бруно Фернандеш, Бенжамен Менди и Маттейс де Лигт.

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