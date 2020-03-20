Капитан "Барселоны" Лионель Месси принял участие в челлендже "Оставайся дома".
Суть "вызова" заключается в призыве не выходить на улицу во время пандемии коронавируса.
Аргентинец записал на видео, как он с легкостью чеканит рулон туалетной бумаги, после чего передал эстафету Хави, Артуро Видалю, Жорди Альбе, Луису Суаресу и Серхио Агуэро.
Ранее свое мастерство в жонглировании продемонстрировали Луиш Нани, Серхио Рамос, Маркус Рэшфорд, Стивен Джерард, Бруно Фернандеш, Бенжамен Менди и Маттейс де Лигт.
#10TouchesChallenge by Leo Messi— FC Barcelona (from 🏠) (@FCBarcelona) March 19, 2020
VIDEO: https://t.co/5NSNmzCWY7
🔵🔴🏡 #CulersAtHome #StayAtHome pic.twitter.com/QKrrvoDUFK