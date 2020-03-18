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Месси поставил ультиматум руководству "Барселоны" насчет Неймара

Лионель покинет "блаугранас", если каталонцы не вернут бразильца.

Месси поставил ультиматум руководству "Барселоны" насчет Неймара
Лионель Месси
Фото: EPA/UPG

Несмотря на то, что "Барселона" возглавляет чемпионат Испании и благополучно продолжает участвовать в Лиге Чемпионов, капитан команды Лионель Месси недоволен текущим положением дел.

Форвард грозится сменить клуб, если летом "Барса" не вернет бразильского нападающего "Пари Сен-Жермен" Неймара, сообщает El Confidencial.

Кроме того, Месси недоволен отставкой Эрнесто Вальверде и может воспользоваться пунктом в контракте, который позволяет ему уйти в конце сезона.

"Барселона" хочет продлить контракт с Месси, но для этого клубу, очевидно, придется решить, как минимум, вопрос с возвращением Неймара.

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