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УЕФА обозначил крайний срок завершения национальных чемпионатов

30 июня – крайний срок.

УЕФА обозначил крайний срок завершения национальных чемпионатов
Фото: UEFA.com

Накануне УЕФА из штаб-квартиры в швейцарском Ньоне провел видео-саммит с ассоциациями-членами и представителями клубов.

В частности, организация приняла решение перенести Евро на 2021 год, тем самым открыв возможность для национальных первенств завершить текущий сезон.

В итоге, УЕФА во втором пуле видео-конференции обозначила, что европейские чемпионаты должны быть доиграны до 30 июня, сообщает sportarena.com.

Что будет, если национальные чемпионаты не смогут завершить до этого срока УЕФА, пока, не информирует.

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