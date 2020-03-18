УЕФА обозначил крайний срок завершения национальных чемпионатов

Накануне УЕФА из штаб-квартиры в швейцарском Ньоне провел видео-саммит с ассоциациями-членами и представителями клубов.

В частности, организация приняла решение перенести Евро на 2021 год, тем самым открыв возможность для национальных первенств завершить текущий сезон.

В итоге, УЕФА во втором пуле видео-конференции обозначила, что европейские чемпионаты должны быть доиграны до 30 июня, сообщает sportarena.com.

Что будет, если национальные чемпионаты не смогут завершить до этого срока УЕФА, пока, не информирует.