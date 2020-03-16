УЕФА рассматривает революционный вариант завершения розыгрыша ЛЧ и ЛЕ этого сезона из-за коронавируса

УЕФА может пойти по схеме баскетбольного "Финала четырех".

УЕФА рассматривает альтернативные варианты розыгрыша Лиги Чемпионов-2019/20 и Лиги Европы-2019/20 из-за коронавируса.

Один из них – это совмещение полуфиналов и решающей игры в "Финал четырех" по примеру баскетбольной Евролиги, сообщает AS.

При этом предполагается, что один город примет три решающих матча.

"Финал четырех" ЛЧ пройдет в Стамбуле (Турция), а ЛЕ - в Гданьске (Польша). В этих городах изначально планировали провести финалы еврокубков.

Вместе с тем, матчи более ранних стадий будут сыграны в привычном режиме, но за закрытыми дверями.

Эту идею предложил заместитель генерального секретаря УЕФА Джорджио Маркетти, утверждает издание.

Функционер считает, что в условиях пандемии коронавируса подобное решение будет самым правильным.

Заседания комитета, на котором рассмотрят изменения, состоится во вторник, 17 марта. В видеоконференции примут участие 55 европейских ассоциаций.