"Заря" не отказывается от претензий сыграть в Лиге Чемпионов.

В первом туре второго этапа Украинской Премьер-лиги луганская "Заря" в Запорожье на "Славутич-Арене" принимала донецкий "Шахтер" и неожиданно одержала победу – 1:0.

Единственный гол в матче был забит на 84-й минуте.

После подачи луганчанами углового удара мяч отскочил на 11-метровую отметку, и набежавший защитник хозяев Богдан Михайличенко пушечным ударом вонзил мяч под перекладину.

После этой победы "Заря" вновь вышла на второе место в турнирной таблице, на 1 очко опережая "Динамо", которое в это время принимает еще одного кандидата на участие в ЛЧ – черниговскую "Десну".

От этого поединка будет зависеть - останется ли в борьбе за вакантную путевку в элитный евротурнир триумвират или дуумвират.