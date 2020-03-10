ВОЗ: "Угроза пандемии коронавируса стала очень реальной"
ВОЗ: "Угроза пандемии коронавируса стала очень реальной"
В Италии за сутки выявили еще полторы тысячи случаев COVID-19, умерли 133 человека
В Италии за сутки выявили еще полторы тысячи случаев COVID-19, умерли 133 человека
Пидручный чуть не совершил вторую сенсацию на этапе Кубка мира по биатлону
Пидручный чуть не совершил вторую сенсацию на этапе Кубка мира по биатлону
Всю Италию закрыли на карантин
Всю Италию закрыли на карантин
​На рынке нефти произошел сильнейший с 1991 года обвал цен
​На рынке нефти произошел сильнейший с 1991 года обвал цен
В "Слуге народа" рассказали о поиске замены Авакову
В "Слуге народа" рассказали о поиске замены Авакову
Почему рухнула нефть. Как Саудовская Аравия вынудила РФ выйти из сделки с ОРЕС
Почему рухнула нефть. Как Саудовская Аравия вынудила РФ выйти из сделки с ОРЕС
​В Хургаде от коронавируса умер 60-летний немец
​В Хургаде от коронавируса умер 60-летний немец
Коронавірус в Італії: система охорони здоров'я на межі колапсу
Коронавірус в Італії: система охорони здоров'я на межі колапсу
ГлавнаяСпорт

Зозуля сравнил Вторую лигу Испании и Украинскую Премьер-лигу

Украинец ставит Сегунду на две головы выше УПЛ.

Зозуля сравнил Вторую лигу Испании и Украинскую Премьер-лигу
Роман Зозуля
Фото: albacete-bp.es​

Украинский форвард "Альбасете" Роман Зозуля, от которого финансово пострадал "Райо Вальекано", назвал причину, почему он не хочет возвращаться в Украинскую Премьер-лигу.

"Украина всегда в сердце, но я здесь в Испании получаю удовольствие сейчас. От жизни, от футбола. Кто разбирается в футболе, тот видит и понимает, что Сегунда на две головы сильнее, чем чемпионат Украины. Сейчас начнут закидывать камнями, но чемпионат сильней, и жизнь лучше.

Из Украины предложений нет. Пока здесь меня все устраивает. Я никогда не зарекаюсь, все может быть, но пока я не вижу себя в какой-то команде из Украины", - приводит слова футболиста "ПроФутбол".

Кроме того, Роман заявил, что хотел бы продолжить выступления в составе сборной Украины. Игрок признался, что уже давно ждет приглашения в команду.

"Если вызовут в сборную, то я пешком приду. Ну, это не мое решение", - уточнил Зозуля.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы: , , ,
Новости по теме:

Читайте также