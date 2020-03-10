Зозуля сравнил Вторую лигу Испании и Украинскую Премьер-лигу

Украинский форвард "Альбасете" Роман Зозуля, от которого финансово пострадал "Райо Вальекано", назвал причину, почему он не хочет возвращаться в Украинскую Премьер-лигу.

"Украина всегда в сердце, но я здесь в Испании получаю удовольствие сейчас. От жизни, от футбола. Кто разбирается в футболе, тот видит и понимает, что Сегунда на две головы сильнее, чем чемпионат Украины. Сейчас начнут закидывать камнями, но чемпионат сильней, и жизнь лучше.

Из Украины предложений нет. Пока здесь меня все устраивает. Я никогда не зарекаюсь, все может быть, но пока я не вижу себя в какой-то команде из Украины", - приводит слова футболиста "ПроФутбол".

Кроме того, Роман заявил, что хотел бы продолжить выступления в составе сборной Украины. Игрок признался, что уже давно ждет приглашения в команду.

"Если вызовут в сборную, то я пешком приду. Ну, это не мое решение", - уточнил Зозуля.