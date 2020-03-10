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Ведущему игроку "Шахтера" и сборной Украины требуется операция на колене, - СМИ

Участие Тараса Степаненко в Евро-2020 под вопросом.

Ведущему игроку "Шахтера" и сборной Украины требуется операция на колене, - СМИ
Тарас Степаненко
Фото: ФК Шахтер Донецк

Центральный хавбек донецкого "Шахтера" и национальный команды Украины Тарас Степаненко повредил мениск, сообщает zbirna.com.

Пока неизвестно, когда состоится хирургическое вмешательство. Восстановление может занять от одного месяца.

Таким образом, 30-летний футболист не сможет помочь команде в первом поединке 1/8 финала Лиги Европы против "Вольфсбурга", который состоится уже в ближайший четверг.

Издание также сообщает, что с данной травмой можно играть без хирургического вмешательства, однако тогда будет под вопросом выступление Степаненко на Евро-2020.

С другой стороны, реабилитация после операции на мениске может занять гораздо больше времени, и Тарас может не восстановиться к Евро.

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