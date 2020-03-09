В Италии за сутки выявили еще полторы тысячи случаев COVID-19, умерли 133 человека
В Италии за сутки выявили еще полторы тысячи случаев COVID-19, умерли 133 человека
​В Хургаде от коронавируса умер 60-летний немец
​В Хургаде от коронавируса умер 60-летний немец
И.о. главы ГБР подала в суд против Центра противодействия коррупции и "Украинской правды"
И.о. главы ГБР подала в суд против Центра противодействия коррупции и "Украинской правды"
Зеленский назвал переговоры с Путиным очень сложными и тяжелыми
Зеленский назвал переговоры с Путиным очень сложными и тяжелыми
В Италии за сутки выявили самое большое количество зараженных коронавирусом
В Италии за сутки выявили самое большое количество зараженных коронавирусом
В Китае рухнул карантинный центр с десятками людей внутри
В Китае рухнул карантинный центр с десятками людей внутри
​На рынке нефти произошел сильнейший с 1991 года обвал цен
​На рынке нефти произошел сильнейший с 1991 года обвал цен
Кипрская церковь сделала шаг к признанию ПЦУ
Кипрская церковь сделала шаг к признанию ПЦУ
​На рынке нефти произошло сильнейшее суточное падение цен за 11 лет
​На рынке нефти произошло сильнейшее суточное падение цен за 11 лет
ГлавнаяСпорт

Пидручный чуть не совершил вторую сенсацию на этапе Кубка мира по биатлону

Дмитрий остановился в шаге от медали в масс-старте.

Пидручный чуть не совершил вторую сенсацию на этапе Кубка мира по биатлону
Дмитрий Пидручный и Артем Прима
Фото: Украинский биатлон

В чешском Нове-Место мужским масс-стартом завершился седьмой этап Кубка мира по биатлону.

Украинец Дмитрий Пидручный финишировал четвертым, уступив немцу Арнду Пайфферу менее 3 секунд.

"Золото" гонки досталось норвежцу Йоханнесу Бё, а второе место занял Эмильен Жаклен из Франции.

Еще один украинец - Артем Прима показал 11-й результат.

Итоги гонки:

  1. Йоханнес Бё (1+1+1+0) 39:32,7
  2. Эмильен Жаклен (0+0+0+0) +15,1
  3. Арнд Пайффер (0+0+0+1) +25,0
  4. Дмитрий Пидручный (0+1+0+1) +27,9

...

  • 11. Артем Прима (0+0+2+1) +1:08,2
Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы: , , , ,
Новости по теме:

Читайте также