Пидручный чуть не совершил вторую сенсацию на этапе Кубка мира по биатлону

Дмитрий остановился в шаге от медали в масс-старте.

В чешском Нове-Место мужским масс-стартом завершился седьмой этап Кубка мира по биатлону.

Украинец Дмитрий Пидручный финишировал четвертым, уступив немцу Арнду Пайфферу менее 3 секунд.

"Золото" гонки досталось норвежцу Йоханнесу Бё, а второе место занял Эмильен Жаклен из Франции.

Еще один украинец - Артем Прима показал 11-й результат.

Итоги гонки:

Йоханнес Бё (1+1+1+0) 39:32,7 Эмильен Жаклен (0+0+0+0) +15,1 Арнд Пайффер (0+0+0+1) +25,0 Дмитрий Пидручный (0+1+0+1) +27,9

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