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Свитолина вышла в четвертьфинал турнира в Монтеррее

Элина обыграла Ольгу Говорцову.

Свитолина вышла в четвертьфинал турнира в Монтеррее
Элина Свитолина
Фото: J48tennis.net

Спортивные результаты первой ракетки Украины Элины Свитолиной налаживаются.

После двух подряд вылетов в первом круге на турнирах WTA, Элина сегодня вышла в четвертьфинал турнира международной серии в Монтеррее.

В матче второго круга украинка в двух сетах обыграла Ольгу Говорцову из Беларуси (№142 WTA) - 6:3, 6:4.

В следующем раунде Свитолина сыграет против канадки Лейлы Енни Фернандес (№126 WTA).

Напомним, Леся Цуренко также вышла в четвертьфинал турнира в Индиан-Уэллсе.

Стоит добавить, что со следующей недели Свитолина поднимется на одну позицию в мировом рейтинге WTA и станет 6-й ракеткой мира.

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