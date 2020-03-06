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Игрок "Динамо" Беседин принял допинг вместо таблетки от головной боли, - УАФ

Ошибка врача стоила Артему участия в Евро-2020.

Игрок "Динамо" Беседин принял допинг вместо таблетки от головной боли, - УАФ
Артем Беседин
Фото: dynamo.kiev.ua

Нападающий "Динамо" Артем Беседин предположительно стал жертвой врачебной ошибки.

Координатор допинг-контроля Украинской ассоциации футбола (УАФ) Максим Бецко сообщил, что клубный врач предложил форварду запрещенный препарат фонтурацетам вместо таблетки от головной боли.

"Это стимулятор, увеличивающий мозговую активность, общую психическую энергию. В небольших дозах он просто увеличивает мозговую активность, немного увеличивает память.

По сообщению, которое нам пришло, этот препарат попал в организм случайно, потому что была перепутана таблетка. Вместо таблетки от головной боли врач дал Беседину этот препарат.

По их версии, у него в одном и том же кармане были таблетки кетанова и фонтурацетама, и он просто перепутал блистеры", - цитирует интервью Бецко телеканалу Футбол 1 sportarena.com.

За нарушение антидопинговых правил Беседин был отстранен на год. Наказание вступило в силу 19 декабря минувшего года.

Артем провалил допинг-пробу по итогам матча группового раунда Лиги Европы против "Мальме" (3:4).

Напомним, по делу Беседина был отстранен от работы главный врач "Динамо" Леонид Миронов.

В нынешнем сезоне нападающий успел провести 23 матча за "Динамо" во всех турнирах, забить 8 голов и отдать один ассист.

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