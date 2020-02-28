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Защитник "Динамо" перешел в китайский в "Шаньдун Лунэн"

Янош Кадар покинул стан киевлян.

Защитник "Динамо" перешел в китайский в "Шаньдун Лунэн"
Тамаш Кадар
Фото: ФК "Динамо"

Защитник киевского "Динамо" и сборной Венгрии Тамаш Кадар стал игроком китайского "Шаньдун Лунэн", сообщается на официальном сайте киевлян.

При этом отмечается, что трансфер осуществлен на постоянной основе.

Стороны договорились не разглашать финансовые условия сделки.

Клуб поблагодарил Тамаша за его выступления в команде и пожелал игроку успехов в дальнейшей карьере.

Напомним, Кадар выступал за "Динамо с 2017 года". За данный период времени он сыграл 104 матча за "бело-синих", включая 30 поединков в еврокубках, в которых забил один гол.

Источники информировали, что во время зимних сборов у венгра произошел конфликт с главным тренером клуба Алексеем Михайличенко, в следствии чего он был переведен в дубль и исключен из заявки "Динамо" на сезон.

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