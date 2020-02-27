Лидер "Баварии" Левандовски получил перелом коленного сустава

Потеря поляка будет большой проблемой для мюнхенцев.

После матча на "Стэмфорд Бридж" Роберт (справа) еще не подозревал о серьезной травме

Форвард мюнхенской "Баварии" Роберт Левандовски получил перелом кости бедра в левом коленном суставе, сообщается на официальном сайте клуба.

31-летний поляк прошел обследование в мюнхенской клинике после возвращения из Лондона.

Травму Роберт получил в матче 1/8 финала Лиги Чемпионов против "Челси" (3:0).

Ближайшие 10 дней Левандовски проведет в гипсе. Предполагается, что общее восстановление займет около месяца.

Форвард пропустит важные матчи против "Шальке" и "Хоффенхайма" в Бундеслиге, а также ответную встречу ЛЧ, которая состоится 18 марта в Мюнхене.