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Лидер "Баварии" Левандовски получил перелом коленного сустава

Потеря поляка будет большой проблемой для мюнхенцев.

Лидер "Баварии" Левандовски получил перелом коленного сустава
После матча на "Стэмфорд Бридж" Роберт (справа) еще не подозревал о серьезной травме
Фото: EPA/UPG

Форвард мюнхенской "Баварии" Роберт Левандовски получил перелом кости бедра в левом коленном суставе, сообщается на официальном сайте клуба.

31-летний поляк прошел обследование в мюнхенской клинике после возвращения из Лондона.

Травму Роберт получил в матче 1/8 финала Лиги Чемпионов против "Челси" (3:0). 

Ближайшие 10 дней Левандовски проведет в гипсе. Предполагается, что общее восстановление займет около месяца.

Форвард пропустит важные матчи против "Шальке" и "Хоффенхайма" в Бундеслиге, а также ответную встречу ЛЧ, которая состоится 18 марта в Мюнхене.

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