Украина завоевала еще одну медаль на чемпионате Европы по биатлону

Елена Пидгрушная остановилась в шаге от "золота".

Капитан женской сборной Украины по биатлону Елена Пидгрушная поддержала почин своего коллеги по мужской команде Дмитрия Пидручного и завоевал для нашей команды еще одну медаль на чемпионате Европы, который проходит в белорусских Раубичах.

Олимпийская чемпионка 2014 года в эстафете завоевала "серебро" в суперспринте. Пидгрушная лишь 3 секунды уступила россиянке Евгении Павловой.

"Бронза" – у представительницы Франции Хлое Шевалье.

Отметим, что в топ-6 вошли три украинки.

Итоги гонки:

Евгения Павлова (Россия) (0+0) 16:31,8 ЕЛЕНА ПИДГРУШНАЯ (УКРАИНА) (0+1) +2,8 Хлое Шевалье (Франция) (0+1) +5,5 Валя Семеренко (1+2) +8,4

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