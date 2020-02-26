Украина завоевала еще одну медаль на чемпионате Европы по биатлону

Капитан женской сборной Украины по биатлону Елена Пидгрушная поддержала почин своего коллеги по мужской команде Дмитрия Пидручного и завоевал для нашей команды еще одну медаль на чемпионате Европы, который проходит в белорусских Раубичах.
Олимпийская чемпионка 2014 года в эстафете завоевала "серебро" в суперспринте. Пидгрушная лишь 3 секунды уступила россиянке Евгении Павловой.
"Бронза" – у представительницы Франции Хлое Шевалье.
Отметим, что в топ-6 вошли три украинки.
Итоги гонки:
- Евгения Павлова (Россия) (0+0) 16:31,8
- ЕЛЕНА ПИДГРУШНАЯ (УКРАИНА) (0+1) +2,8
- Хлое Шевалье (Франция) (0+1) +5,5
- Валя Семеренко (1+2) +8,4
...
- 6. Анастасия Меркушина (0+1) +15,2
- 16. Вита Семеренко (2+3) +1:12,3
- 18. Юлия Журавок (1+2) +1:13,2