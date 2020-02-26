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Украина завоевала еще одну медаль на чемпионате Европы по биатлону

Елена Пидгрушная остановилась в шаге от "золота".

Украина завоевала еще одну медаль на чемпионате Европы по биатлону
Елена Пидгрушная
Фото: Украинский биатлон

Капитан женской сборной Украины по биатлону Елена Пидгрушная поддержала почин своего коллеги по мужской команде Дмитрия Пидручного и завоевал для нашей команды еще одну медаль на чемпионате Европы, который проходит в белорусских Раубичах.

Олимпийская чемпионка 2014 года в эстафете завоевала "серебро" в суперспринте. Пидгрушная лишь 3 секунды уступила россиянке Евгении Павловой.

"Бронза" – у представительницы Франции Хлое Шевалье.

Отметим, что в топ-6 вошли три украинки.

Итоги гонки:

  1. Евгения Павлова (Россия) (0+0) 16:31,8
  2. ЕЛЕНА ПИДГРУШНАЯ (УКРАИНА) (0+1) +2,8
  3. Хлое Шевалье (Франция) (0+1) +5,5
  4. Валя Семеренко (1+2) +8,4

...

  • 6. Анастасия Меркушина (0+1) +15,2
  • 16. Вита Семеренко (2+3) +1:12,3
  • 18. Юлия Журавок (1+2) +1:13,2
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