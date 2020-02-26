Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская вышла в 1/8 финала турнира WTA Premier 5 в Дохе.

19-летняя уроженка Одессы в двух сетах обыграла победительницу первого в этом сезоне турнира "Большого шлема" – Australian Open, пятую сеянную Софию Кенин - 6:3, 7:6 (7-4).

В первом сете Даяна лишь один раз сумела сделать брейк, но этого хватило для победы. Свои геймы украинка играла уверенно, лишь дважды позволив подойти американке к брейк-пойнтам.

Вторая партия была более ожесточенной.

Всё решилось на тай-брейке, который выиграла Ястремская 7-4.

Всего Даяна сделала в матче 13 эйсов при пяти двойных ошибках. При этом украинка имела очень высокий процент выигрыша на втором мяче - около 60%.

В первом круге Ястремская обыграла бельгийку Кристен Флипкенс (6:2,6:4).

За право сыграть в четвертьфинале Даяна поборется с еще одной финалисткой Australian Open-2020, испанкой Гарбинье Мугурусой.