Украинская Премьер-лига является самой грубой футбольной лигой Европы

Арбитры УПЛ не церемонятся с игроками насчет предупреждений и удалений.

Украинская Премьер-лига вошла в топ-10 самых агрессивных лиг мира по версии издания Gootball-observatory.

УПЛ стала шестой лигой по полученным карточкам за матч (в среднем 0,43 красных и 5,76 желтых), и первой по данному показателю в Европе.

Лидируют по этому показателю южноамериканские футбольные лиги.

А абсолютным лидером является боливийская Премьера. Там в среднем арбитры показывают 0,48 красных за матч и 6,53 желтых карточек.

Что касается клубов, то в топ-10 вошел ФК "Львов" ( 10 место, 0,33 красных, 3,45 желтых). Также в списке можно увидеть и СК "Днепр-1" (17 место, 0,33, и 3,44).