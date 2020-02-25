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Чемпионат мира по настольному теннису перенесли из-за коронавируса

Турнир должен пройти в Южной Корее.

Чемпионат мира по настольному теннису перенесли из-за коронавируса
Фото: ITTF

Командный чемпионат мира по настольному теннису, который должен был пройти в Южной Корее с 22 по 29 марта, перенесен в связи со вспышкой коронавируса, сообщается на официальном сайте международной федерации настольного тенниса (ITTF).

"В условиях вспышки коронавируса по всей Южной Корее, решение о переносе было принято ради здоровья и безопасности спортсменов, официальных лиц и болельщиков в качестве главного приоритета", - сообщается в коммюнике.

При этом в федерации предварительно зарезервировали новые даты проведения турнира - 21-28 июня.

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