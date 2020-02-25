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Минздрав опроверг подозрение на коронавирус на Закарпатье

Мужчину с ОРВИ изолировали, так как он контактировал с китайцами в Венгрии.

Минздрав опроверг подозрение на коронавирус на Закарпатье
Фото: mukachevo.net

Министерство здравоохранения опровергло подозрение на коронавирус на Закарпатье.

Как сообщает Mukachevo.net, 24 февраля в Закарпатскую областную больницу госпитализировали жителя одного из сел региона. Мужчина с признаками ОРВИ обратился к семейному врачу и рассказал, что контактировал с китайцами на рынке в Венгрии. В этой стране пока не было подтвержденных случаев коронавируса.

Несмотря на это, его поместили в изолятор вместе с женой. У больного взяли анализы для проверки.

Однако на следующий день и.о. генерального директора Центра общественного здоровья Игорь Кузин заявил, что клиническая картина заболевания не подходит под новую коронавирусную болезнь COVID-19.

"Мужчину госпитализировали вчера, и уже 10 суток длятся клинические проявления. Температура повышена, но не такая, как в случае инфицирования коронавирусом. После клинического и эпидемиологического обследования установили, что случай не подпадает под клиническое проявление новой коронавирусной инфекции, поэтому такое подозрение было снято. Но пример Закарпатья продемонстрировал достаточно быструю реакцию как бригад скорой помощи, так и больничной сети в целом", - сказал он на брифинге в Новых Санжарах (Полтавская область).

Кузин отметил, что ни одного подтвержденного случая коронавируса в Украине нет.

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