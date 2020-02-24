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Минздрав: мы восстанавливаем не СЭС, а систему эпиднадзора

"Мы собираемся восстанавливать систему готовности к реагированию".

Минздрав: мы восстанавливаем не СЭС, а систему эпиднадзора
Фото: Кабмин / Youtube

Министерство здравоохранения официально подтвердило, что намерено восстановить систему обеспечения эпидемиологического надзора и готовности к реагированию.

Об этом объявил заместитель министра Виктор Ляшко на брифинге в понедельник.

По его словам, это произойдет уже в ближайшее время.

"Мы собираемся восстанавливать не санитарно-эпидемиологическую службу, мы собираемся восстанавливать систему готовности к реагированию, в том числе на эпидемиологические опасности, радиологические опасности, опасности, связанные с токсикологическим характером. Это будет комплексный характер", - сказал Ляшко, отвечая на вопросы журналистов.

Напомним, функция контроля и надзора за эпидситуацией принадлежала Государственной санитарно-эпидемиологической службе до сентября 2014 года, когда Кабмин заявил о ее ликвидации. Такое решение было принято из-за того, что полномочия по контролю создавали богатое поле для коррупции.

Функции СЭС разделили между Министерством аграрной политики и Министерством здравоохранения, при котором был создан Центр общественного здоровья. При этом новой структуре не дали право проведения проверок выполнения требований по эпидбезопасности, ее работа лежит преимущественно в сфере мониторинга.

В сентябре 2019 года стало известно, что СЭС могут возродить под другим названием, а в в феврале при СНБО состоялось совещание, где Минздраву рекомендовали восстановить санитарно-эпидемиологическую службу в связи с угрозой коронавируса.

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