Западные партнеры призвали Украину продолжить медреформу без изменений

Западные партнеры призвали Украину продолжить медицинскую реформу без существенных изменений и обеспечить ее необходимое финансирование.

Об этом говорится в письме, подписанном представителями правительств Канады, Евросоюза, Великобритании, Швейцарского агентства по развитию и сотрудничеству USAID, ВОЗ и Всемирного банка.

"На этом критическом этапе [перед стартом второй фазы медреформы] мы просим правительство продолжать внедрять запланированные этапы реформы, не внося существенных изменений в ее дизайн. Контрактирование услуг НСЗУ, которая финансируется за счет общих налогов и покрывает пакет определенных услуг, остается важной предпосылкой справедливого и эффективного распределения ресурсов", - сказано в этом письме.

Западные эксперты считают, что внедрение других механизмов финансирования, таких как медицинское страхование за счет отчислений с зарплаты или субсидированное добровольное медицинское страхование, пока преждевременно и плохо повлияет на равноправный доступ к медицинским услугам.

"Мы настойчиво призываем правительство избегать изменения курса реформы финансирования здравоохранения до того, как она даст ощутимые и устойчивые результаты", - сказано в письме.

Эксперты также призывают гарантировать ключевую роль Национальной службы здоровья в принятии решений по планированию и внедрении реформ в медицинской сфере.

Напомним, медицинская реформа, начавшаяся в апреле 2018 года, пока что коснулась только первичной медпомощи (терапевты, семейные врачи, педиатры).

С 2020 года системные изменения начнутся на уровне поликлиник и больниц по всей стране.

С 1 апреля, согласно закону о государственных финансовых гарантиях медицинского обслуживания, все виды медицинских услуг должна оплачивать Национальная служба здоровья Украины. Пациент сможет свободно выбирать врача и учреждение, получать услугу, за которую будет платить Нацслужба здоровья.

За месяц перед этим президент Владимир Зеленский неожиданно объявил о создании "коллегии выдающихся врачей", которая будет анализировать медицинскую реформу. В нее вошли, в частности, директор Института сердца Борис Тодуров, директор Института трансплантологии Александр Усенко, экс-министр здравоохранения Украины, кардиохирург Илья Емец, врач-инфекционист Ольга Голубовская.

Эта рабочая группа должна будет внести предложения по дальнейшему реформированию отечественной медицины: финансировании, совершенствовании системы подготовки и непрерывного профессионального развития врачей, других медицинских работников, повышения уровня их заработной платы, научного сопровождения системы здравоохранения.