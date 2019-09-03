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Зеленский дал два года на запуск страховой медицины, - Радуцкий

"Страховка - это программа президента, это программа партии Слуга народа".

Зеленский дал два года на запуск страховой медицины, - Радуцкий
Фото: Макс Требухов

Президент Владимир Зеленский дал два года на запуск страховой медицины.

Об этом сказал в кулуарах Верховной Рады глава комитет по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий.

"Страховка - это программа президента, это программа партии и фракции «Слуга народа». Президент дал нам два года, чтобы мы все это сделали", - сказал Радуцкий.

Напомним, что в 2018 году в Украине началась медицинская реформа, пока что изменения коснулись только первичной медпомощи (терапевты, семейные врачи, педиатры).

С 2020 года системные изменения начнутся на уровне поликлиник и больниц по всей стран.

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