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Зеленский создал рабочую группу для анализа медреформы

Список "выдающихся врачей" прилагается.

Зеленский создал рабочую группу для анализа медреформы
Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский создал временную рабочую группу по вопросам реформирования системы здравоохранения и утвердил ее состав.

Соответствующий Указ президента №55/2020 от 21 февраля обнародован на сайте главы государства.

"Рабочая группа должна до 1 марта 2020 проанализировать ход реформирования системы здравоохранения Украины. В частности, реализацию государственных гарантий медицинского обслуживания населения по программе медицинских гарантий для первичной помощи и готовности учреждений здравоохранения к реализации этих же гарантий для других видов медпомощи", - говорится в документе.

По результатам этого анализа рабочая группа должна внести предложения по дальнейшему реформированию отечественной медицины: финансировании, совершенствовании системы подготовки и непрерывного профессионального развития врачей, других медицинских работников, повышения уровня их заработной платы, научного сопровождения системы здравоохранения.

Возглавил рабочую группу из 13 специалистов глава комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий.

Анализировать медреформу будут, в частности, директор Института сердца Борис Тодуров, директор Института трансплантологии Александр Усенко, экс-министр здравоохранения Украины, кардиохирург Илья Емец, врач-инфекционист Ольга Голубовская.

19 февраля Зеленский объявил о создании "коллегии выдающихся врачей", которая должна будет проанализировать медицинскую реформу.

Напомним, медицинская реформа, начавшаяся в апреле 2018 года, пока что коснулась только первичной медпомощи (терапевты, семейные врачи, педиатры).

С 2020 года системные изменения начнутся на уровне поликлиник и больниц по всей стране. С 1 апреля, согласно закону о государственных финансовых гарантиях медицинского обслуживания, все виды медицинских услуг должна оплачивать Национальная служба здоровья Украины. Пациент сможет свободно выбирать врача и учреждение, получать услугу, за которую будет платить Нацслужба здоровья.

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