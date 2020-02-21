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​Адвокат Порошенко о "силовом приводе": власть отвлекает внимание от провалов на фронте, в экономике и медицине

Игорь Головань считает, что решение Печерского суда нарушает практику ЕСПЧ.

​Адвокат Порошенко о "силовом приводе": власть отвлекает внимание от провалов на фронте, в экономике и медицине
Игорь Головань
Фото: interfax.ua

Адвокат пятого президента Украины Петра Порошенко Игорь Головань считает, что с помощью решения суда о принудительном приводе его клиента на допрос в Госбюро расследований в качестве свидетеля власть пытается отвлечь внимания от неспособности защитить граждан на фронте, в экономике и медицине.

Об этом он написал в Фейсбуке.

"Только что мне стало известно, что якобы Печерский суд вынес тайное "решение" о принудительном приводе Петра Порошенко на допрос в ГБР в качестве свидетеля. Суд не сообщил народному депутату Порошенко о своем заседание, как этого требует статья 482-2 УПК Украины, нарушил территориальную подсудность, то есть, решение является очевидно неправосудным", - написал Головань.

Адвокат называет решение суда поспешным и считает, что оно вызвано политическим давлением со стороны Офиса президента.

"В очередной раз всплеск активности правоохранителей приурочен к очередной зарубежной поездке Петра Порошенко, которая запланирована на 25 февраля. Это является очевидным признаком прямой негласной и незаконной слежки за Порошенко со стороны действующей власти. Это то, что называют "полицейским государством"", - подчеркнул Головань.

"Еще один мотив - попытка власти отвлечь внимание от неспособности защищать страну и граждан в кризисных ситуациях - на фронте, в экономике и в медицине", - добавил он.

Головань также отметил, что решение суда нарушает практику ЕСПЧ. Он пообещал подать апелляцию и обратиться в Высший совет правосудия, чтобы вынесшего решение судью привлекли к ответственности.

Напомним, ранее Головань опроверг информацию о многочисленных неявках его подзащитного на допросы в качестве свидетеля и подал в суд на ГБР.

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