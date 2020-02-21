По состоянию на февраль поступления в бюджет составили 35,2% от плана, - Южанина

Также, по ее мнению, поступления в бюджет будут значительно не выполнены и за февраль

Правительство использовало результаты работы предыдущей власти для отчета перед парламентом о своих достижениях. Об этом сказала депутат фракции «Европейская Солидарность» Нина Южанина при обсуждении отчета Кабинета Министров Украины о ходе и результатах выполнения Программы деятельности правительства в 2019 году.

«Вы не знаете ни одной цифры, в каком состоянии находится экономика ... Мне кажется, что наше государство и население в самом деле под большой угрозой», - обратилась она к премьер-министру Алексею Гончаруку.

«По состоянию на 20 февраля 2020 поступления в бюджет составили 35,2% от плана», - сообщила Нина Южанина.

По ее словам, также поступления в бюджет будут значительно не выполнены и за февраль. Кроме того, налог на добавленную стоимость в феврале возмещено только на 4,1 миллиарда гривен.

«Почему вы скрываете информацию о том, что для того, чтобы скрыть дыру в бюджете в 120 млрд гривен в четвертом квартале 2019 года, вы приняли решение об увеличении до 90% отчислений от прибыли государственных предприятий? Вы понимали, что вы забираете все оборотные средства из государственных предприятий? Этим толкаете их к банкротству, подталкиваете к дальнейшему разорению», - добавила она.

Нина Южанина также отметила, что впервые за все время в парламенте не было программы правительства, а получили сегодня то отчет, то просто присланную нам информацию.

«Большое количество различных бумажных слайдов, включающих данные за работу всего предыдущего правительства и частично свою работу. Это манипуляция всей информацией», - сказала представительница« Европейской Солидарности».

«То, что делала наша команда и наши достижения - они вас не касаются. А ваш отчет на 80% состоял из достижений именно нашей команды», - отметила Нина Южанина.

Депутат подчеркнула: «Вы должны были бы отделить свою работу в четвертом квартале 2019 и за два месяца этого года. Это было бы более этично и справедливо по отношению ко всем гражданам Украины».

Нина Южанина также отметила, что новая власть все две предвыборные кампании критиковала работу предыдущего правительства, так что должна пересмотреть все процессы и скорректировать их.

При этом она отметила, что выступление премьер-министра Алексея Гончарука полностью отличается от информации, которую раздали народным депутатам в материалах отчета правительства.

«Вы сказали, что вы сделали аудит все кадастров. Но вы его доработали. Вам оставалось только закончить ту большую работу, которую делала предыдущая власть», - отметила депутат.

«Об аудите численности населения вы снова сказали неправду, потому что эти данные, которые вы обнародовали это был не аудит, не перепись. Это все статистические данные, которыми мы и так владели», - также сказала депутат.