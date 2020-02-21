Самолет из Уханя приземлился в Борисполе на дозаправку и отправится в Харьков
Самолет из Уханя приземлился в Борисполе на дозаправку и отправится в Харьков
Эвакуированных из Китая разместят в медцентре "Новые Санжары"
Эвакуированных из Китая разместят в медцентре "Новые Санжары"
Больница в Мироновке согласилась принять украинцев из Китая на карантин, - СМИ
Больница в Мироновке согласилась принять украинцев из Китая на карантин, - СМИ
"ЛНР" рассчиталась с Украиной за воду 58 тоннами копеек
"ЛНР" рассчиталась с Украиной за воду 58 тоннами копеек
Ірина Венедіктова: "Не красти, не брехати, не відступати". Ось - завдання. Ми його й виконуємо»
Ірина Венедіктова: "Не красти, не брехати, не відступати". Ось - завдання. Ми його й виконуємо»
Путин – не Милошевич. Да и Украина – не Хорватия
Путин – не Милошевич. Да и Украина – не Хорватия
Новая эра
Новая эра
​В Новых Санжарах перекрыли дорогу из-за эвакуированных из Уханя, есть задержанные
​В Новых Санжарах перекрыли дорогу из-за эвакуированных из Уханя, есть задержанные
Эвакуированная из Китая украинка показала условия содержания в Новых Санжарах (обновлено)
Эвакуированная из Китая украинка показала условия содержания в Новых Санжарах (обновлено)
ГлавнаяПолитика

В Киеве начал работу восьмой Киевский Форум безопасности для молодежи

Участниками Форума стали более 200 представителей из всех регионов Украины

В Киеве начал работу восьмой Киевский Форум безопасности для молодежи. В этом году он проходит под темой: «Старые вызовы, новая динамика: планы на новое десятилетие».

Мероприятие организовано Фондом Арсения Яценюка «Открой Украину» при поддержке Посольства Канады в Украине и Центра информации и документации НАТО в Украине.

Участниками Форума стали более 200 представителей из всех регионов Украины, а также молодые специалисты из Нидерландов, Германии, Норвегии, Польши, Венгрии и Чехии.

Во время мероприятия состоятся выступления Премьер-министра Украины (2014-2016) и основателя Фонда «Открой Украину» Арсения Яценюка; Главы Представительства НАТО в Украине Александера Винникова; Чрезвычайного и Полномочного Посла Канады в Украине Ларисы Ґаладзы; Чрезвычайного и Полномочного Посла Великобритании в Украине Мелинды Симмонс; Философа и писателя Вахтанга Кебуладзе; Писателя и телеведущего Виталия Портникова.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы: ,
Новости по теме:

Читайте также