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Глава ОБСЕ посетит Москву, чтобы обсудить конфликт на Донбассе

Эди Рама посетит Москву на следующей неделе. 

Глава ОБСЕ посетит Москву, чтобы обсудить конфликт на Донбассе
Премьер Албании Эди Рама
Фото: EPA/UPG

Глава ОБСЕ, премьер-министр Албании Эди Рама на следующей неделе посетит Москву, где обсудит конфликт на Востоке Украины. Об этом сообщил замминистра европейских и иностранных дел Албании Этьен Джафай во время 19-й зимней сессии ПАСЕ в Вене, передает "Укринформ".

"Действующий глава ОБСЕ, наш премьер-министр в ближайшее время, на следующей неделе, отправится в Москву для того, чтобы начать дискуссию и лучше понять, что происходит. На этой основе мы будем готовить решения и возможные альтернативные процессы", - заявил Джафай.

Он также напомнил, что в январе Эди Рама посещал Донбасс, где "знакомился с обстановкой, в частности, гуманитарной ситуацией в охваченных конфликтом районах".

Джафай подчеркнул, что СММ ОБСЕ прекрасно работает, но "она требует определенных условий и поддержки ресурсами для того, чтобы в полном объеме выполнять свои задачи".

Заместитель главы МИД Албании также подчеркнул важность обеспечения политической воли и многостороннего подхода к процессу урегулирования конфликта на востоке Украины.

"Албания будет продолжать придерживаться подхода, основанного на диалоге", - добавил он.

Напомним, что во время атаки боевиков 18 февраля, миссия СММ ОБСЕ зафиксировала 2300 взрывов.

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