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Раненых во время обострения конфликта на Донбассе вертолетом доставили в Харьков

Бойцы находятся на лечении в удовлетворительном состоянии. 

Раненых во время обострения конфликта на Донбассе вертолетом доставили в Харьков
Фото: mil.gov.ua

Раненых бойцов во время обострения конфликта на Донбассе 18 февраля, вертолетом доставили в военно-медицинский клинический центр Северного региона в Харькове. Об этом сказано на сайте Минобороны. 

Бойцам оказали всю необходимую помощь и начали курс лечения. Всего в больницу доставили шестерых военных. 

По словам начальника ВМКЦ, полковника медицинской службы Юрия Подоляна, все пациенты, которые прибыли к ним из района проведения ООС, находятся в удовлетворительном состоянии.

"У одного из них было подозрение на инфаркт миокарда, но он не принимал участия в бою. Три человека имеют огнестрельно-осколочные ранения мягких тканей. Еще два бойца прибыли с боевыми травмами, связанными со взрывом", - отметил он.

Подолян также добавил, что состояние одного из пациентов, которое оценивалось как тяжелое, после хирургического вмешательства улучшилось до средней степени тяжести. Остальные бойцы имеют легкие ранения или травмы.

В случае посещения родственниками раненных, им будут созданы условия для общения.

Напомним, 18 февраля в годовщину Дебальцевской трагедии, в 5 часов утра в районе населенного пункта Золотое Луганской области неожиданно начались активные боевые действия. Поддерживаемые Россией боевики ОРЛО открыли артиллерийский огонь из всех систем по позициям 72-й и 93-й отдельной механизированных бригад. Также применяли калибр 152 мм.

В ходе боевых действий один военнослужащий погиб, трое ранены и двое контужены. Потери боевиков - 4 погибших и 6 ранены. Бой продлился около пяти часов. 

Эту атаку глава Офиса президента Андрей Ермак назвал "особым цинизмом". Похожим образом высказался и заместитель иностранных дел Украины Сергей Кислица на заседании Совета безопасности ООН. 

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