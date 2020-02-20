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​Windrose откроет рейс из Киева в Загреб на летний период

Рейс будет осуществляться до конца октября.

​Windrose откроет рейс из Киева в Загреб на летний период
Фото: Крылья

Украинская авиакомпания Windrose намерена открыть рейс из Киева в Загреб (Хорватия) в период летней навигации 2020 года. Об этом сказано в сообщении авиакомпании.

Рейсы будут запущены из международного аэропорта "Борисполь" в Загреб со 2 июня по 24 октября. Полеты будут осуществляться по вторникам, пятницам и субботам. Рейс будет обслуживаться на самолетах Embraer-145.

В 2019 году Windrose в среднем осуществляла 28 перелетов в день. По данным Государственной авиационной службы, авиакомпания занимает 21% рынка авиаперевозок Украины.

Напомним, 17 февраля сообщалось, что Windrose с апреля запустит ежедневные рейсы между Киевом, Харьковом, Днепром, Львовом, Одессой и Николаевом. Кроме того, с ноября 2020 года Windrose намерена запустить также рейсы в Ивано-Франковск. 

 

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Источник: "Украинские новости"
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