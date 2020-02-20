ММК им. Ильича впервые выплатил экологический штраф в 10 млн гривен

Мариупольский металлургический комбинат имени Зота Ильича, который входит в состав группы "Метинвест", выплатил штраф на сумму более 10 миллионов гривен, за нанесенные государству убытки в сфере экологии. Об этом на фейсбуке сообщил и.о. главы Госэкоинспекции Егор Фирсов.

«Впервые за всю историю существования инспекции, ММК выплатил такую сумму за нарушение природоохранного законодательства», - отметил Фирсов.

В ходе внеплановой проверки было установлено, что предприятие нарушает законодательство в сфере обращения с отходами производства. Государственными инспекторами были начислены убытки на сумму более 10 миллионов гривен, которые предприятие уплатило в полном объеме в досудебном порядке. Без возражений.

Фирсов также отметил слаженную работу инспекторов и безупречное соблюдение процедур, благодаря чему претензия к комбинату даже не обжаловалась. При этом подчеркнув, что только большими штрафами проблемы защиты окружающей среды не решаются, основная задача Госэкоинспекции - сделать так, чтобы нарушений вообще не было

«Предприятия должны системно работать над снижением негативного воздействия на окружающую среду. Стоит понять, что так, как раньше, когда можно было делать, что угодно и не считаться с экологическим законодательством, уже не будет», - добавил Фирсов.

По его словам, государство тоже должно помочь предприятиям стать более «eco-friendly». В частности, предоставить возможность привлекать капитал под низкий процент на установку очистных сооружений и разработать другие спецпрограммы взаимодействия. «Те же металлургические шлаки, сегодня хранятся в огромных отвалах, могут быть использованы при строительстве автомобильных дорог и объектов инфраструктуры», - считает глава Госэкоинспекции.

Напомним, Егор Фирсов стал стал исполняющим обязанности главы Государственной экологической инспекции Украины в ноябре 2019 года.

14 августа Кабинет министров решил ликвидировать Государственную экологическую инспекцию. Вместо нее планировали создать Государственную природоохранную службу. Однако уже в октябре Кабинет министров отменил решение о ликвидации.