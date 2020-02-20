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​Полиция задержала 10 наиболее агрессивно настроенных человек, блокировавших дорогу в Новых Санжарах

С ними провели превентивные беседы и разъяснили юридические последствия их деятельности.

​Полиция задержала 10 наиболее агрессивно настроенных человек, блокировавших дорогу в Новых Санжарах
Фото: pl.npu.gov.ua

Полиция призывает жителей пгт Новые Санжары Полтавской области, которые блокировали дороги из-за эвакуированных украинцев из Уханя, не нарушать законодательство и предупреждает, что все противоправные действия будут пресекаться.

Об этом сообщается на сайте полиции области.

"20 февраля, около 7 часов утра, в поселке Новые Санжары Полтавской области группа местных жителей во время проведения акции заблокировала дорогу межрегионального значения. При попытке полицейских разблокировать проезжую часть, некоторые участники акции оказывали сопротивление, возникла краткосрочная потасовка", - говорится в сообщении.

Отмечается, что полицейские установили более 10 наиболее агрессивно настроенных людей, разъяснили им юридические последствия совершения противоправных действий и провели с ними превентивные беседы.

"С целью недопущения любой эскалации конфликта или угрозы здоровью граждан призываю участников акции не нарушать закон. Все попытки совершения правонарушений будут прекращены", - заявил начальник полиции Полтавской области Иван Выговский.

Напомним, украинцев и иностранных граждан, эвакуированных из Китая, разместят в медицинском центре Национальной гвардии "Новые Санжары" в Полтавской области. В среду вечером и утром в четверг жители пгт перекрывали дорогу в знак протеста. Между ними и правоохранителями произошли столкновения.

На борту воздушного судна авиакомпании SkyUp находятся 45 граждан Украины и 27 иностранцев, а также экипаж и сопровождающие врачи. Все они вместе с водителями автобусов будут помещены на 14-дневную обсервацию в медицинском центре.

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