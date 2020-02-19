Во Львовской области пьяный контрактник зарезал старшину

В одной из воинских частей, дислоцирующейся во Львовской области, военнослужащий по контракту, будучи в состоянии алкогольного опьянения, зарезал старшину.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

"15 февраля 2020 г. во внеслужебное время в общежитии одной из воинских частей во Львовской области солдат-контрактник, находясь в состоянии алкогольного опьянения, ударил ножом в живот коллегу. Через сутки от полученных телесных повреждений старшина умер, не получив квалифицированной медицинской помощи", - говорится в сообщении.

Должностные лица воинской части скрыли факт преступления на территории подразделения. Командование не сообщило о происшествии правоохранителям и не обеспечило квалифицированную медицинскую помощь потерпевшему.

Следователи территориального управления ГБР в Львове начали расследование сокрытия военными должностными лицами этого факта. К ответственности привлекут не только солдата-контрактника, но и его командиров, которые скрыли преступление.

В сообщении не указано, в какой именно воинской части это произошло.