В поезде "Киев-Бердянск" на женщину упала верхняя полка, на которой находился другой пассажир.

Об этом сообщает местный сайт "Районка".

"13 февраля 60-летняя жительница Полог ехала в поезде "Киев-Бердянск". Спустя 20 минут после отправления на нее упала верхняя полка, на которой находился молодой человек. Удар пришелся на спину. На ближайшей станции женщине вызвали "скорую", обезболили, и этим же поездом она приехала в Пологи", - говорится в сообщении.

Отмечается, что у пострадавшей диагностировали перелом грудного отдела позвоночника и гематомы. Ей предстоит длительное лечение - нельзя ходить и сидеть. Сейчас женщина готовит документы для подачи иска в суд.

Напомним, в декабре 2018 года в поезде "Киев - Рахов" женщина получила серьезные травмы и уже перенесла операцию. Об инцидента сообщила в фейсбуке дочь пострадавшей. По данным женщины, инцидент произошел из-за обрушения верхней полки с пассажиром, в результате чего пострадавшей раздробило таз. В "Укрзализныце" не подтвердили обрушение полки на пассажирку. Тогдашний министр инфраструктуры Владимир Омелян позже извинился перед пострадавшей и пояснил, что расследование инцидента продолжается.