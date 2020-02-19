Очі Майдану
Очі Майдану
В районе Золотого произошел интенсивный бой, погиб один военный, ранены четверо (обновлено)
В районе Золотого произошел интенсивный бой, погиб один военный, ранены четверо (обновлено)
Путин – не Милошевич. Да и Украина – не Хорватия
Путин – не Милошевич. Да и Украина – не Хорватия
Ланет.TV: как обойти блокировку спутникового телевидения в Украине
Новости компанийЛанет.TV: как обойти блокировку спутникового телевидения в Украине
​Суркову понадобилось 10 минут, чтобы получить подписи сепаратистов под "Минском", - постпред Германии при ООН
​Суркову понадобилось 10 минут, чтобы получить подписи сепаратистов под "Минском", - постпред Германии при ООН
В Китае умер украинский тренер по фигурному катанию
В Китае умер украинский тренер по фигурному катанию
План уничтожения Майдана
План уничтожения Майдана
В "СН" определились с нардепами-кураторами местных выборов в областях (обновлено)
В "СН" определились с нардепами-кураторами местных выборов в областях (обновлено)
Зеленский отреагировал на обострение на Донбассе
Зеленский отреагировал на обострение на Донбассе
ГлавнаяОбществоПроисшествия

В поезде "Киев - Бердянск" на женщину упала полка с пассажиром

Пострадавшая готовит документы для подачи иска в суд.

В поезде "Киев - Бердянск" на женщину упала полка с пассажиром
Фото: rayonka.com

В поезде "Киев-Бердянск" на женщину упала верхняя полка, на которой находился другой пассажир.

Об этом сообщает местный сайт "Районка".

"13 февраля 60-летняя жительница Полог ехала в поезде "Киев-Бердянск". Спустя 20 минут после отправления на нее упала верхняя полка, на которой находился молодой человек. Удар пришелся на спину. На ближайшей станции женщине вызвали "скорую", обезболили, и этим же поездом она приехала в Пологи", - говорится в сообщении.

Отмечается, что у пострадавшей диагностировали перелом грудного отдела позвоночника и гематомы. Ей предстоит длительное лечение - нельзя ходить и сидеть. Сейчас женщина готовит документы для подачи иска в суд.

Напомним, в декабре 2018 года в поезде "Киев - Рахов" женщина получила серьезные травмы и уже перенесла операцию. Об инцидента сообщила в фейсбуке дочь пострадавшей. По данным женщины, инцидент произошел из-за обрушения верхней полки с пассажиром, в результате чего пострадавшей раздробило таз. В "Укрзализныце" не подтвердили обрушение полки на пассажирку. Тогдашний министр инфраструктуры Владимир Омелян позже извинился перед пострадавшей и пояснил, что расследование инцидента продолжается.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы: ,
Новости по теме:

Читайте также