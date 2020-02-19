Сегодня, 19 февраля, в городе Сквира Киевской области неизвестный распылил слезоточивый газ на первом этаже помещении школы. Об этом сказано на фейсбуке полиции Киевской области.

Фото: Поліція Київської областіФБ

Всех учащихся эвакуировали с места происшествия, 16 детей возрастом от 6 до 15 лет госпитализировали.

Учебный процесс приостановлен. Полиция разыскивает виновника.

Напомним, в январе в Броварах Киевской области в одной из общеобразовательных школ неизвестные также распыляли слезоточивый газ, однако тогда никто не пострадал.