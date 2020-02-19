Дубилет заявил, что в Кабмине разоблачили схему на сотни миллионов гривен

Уже подано заявление в НАБУ со всеми фамилиями и документами.

Министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет заявил, что правительство разоблачило схему разработки программного обеспечения, которое якобы должно было бороться с поддельными лекарствами. В результате схемы чиновники пытались присвоить более 369 миллионов гривен. Об этом министр написал у себя на фейсбуке.

В 2019 году Ассоциация производителей лекарств, объединяющая крупнейших игроков рынка, договорилась с государством о совместной борьбе с поддельными лекарствами.

"Компании, входящие в Ассоциацию, обрадовались и потратили около 1 млн долларов на разработку софта и уже были готовы передавать его государству. И тут началось что-то странное. Неожиданно государство говорит Ассоциации, что разработанный софт таки не нужен. Вместо этого будет разрабатываться другой софт - с блокчейном", - отметил Дубилет.

Далее провели инвестиционный конкурс, где победила компания из Гонконга, которая утверждала, что разработает софт по 369 млн грн и вернет себе эти средства через лицензионные платежи от участников рынка (от компаний, которые уже потратили 1 млн долларов на создание софта).

"Более того, в Украине было создано ООО, совладельцем которой стала эта компания из Гонконга. И это ООО получило от государства 20 млн грн финансирования, на которое она и должна была разработать этот софт", - написал министр.

При этом Дубилет добавил, что один из членов комиссии, который принимал инвестиционное решение, является "близким родственником политика с предыдущего правительства, которого СМИ обвиняют в очень похожей схеме в другой области".

Министр подчеркнул, что на данный момент, уже подано заявление в НАБУ со всеми фамилиями и документами.

Напомним, 5 февраля сообщалось, что СБУ разоблачила мошенническую схему в КГГА на 4 миллиона гривен.

В 2008 году по заказу КГГА коммунальное предприятие «Киевский институт земельных отношений» создало автоматизированную систему программного комплекса «Кадастр». Однако с тем бывший заместитель директора Департамента земельных ресурсов КГГА и экс-начальник отдела прикладного программного обеспечения предприятия-разработчика незаконно запатентовали исключительное право на программный продукт. В результате они незаконно получали авторское вознаграждение в размере 5% от прибыли.