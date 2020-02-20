ПЦУ: страх перед болезнью не должен затуманивать разум и совесть

Поместная Православная церковь Украины обратилась к гражданам в связи с эвакуацией украинцев из Китая в пгт Новые Санжары в Полтавской области.

"Дорогие братья и сестры, соотечественники! В связи с возвращением в Украину наших граждан, которых эвакуировали из Китая, где распространилось опасное заболевание. Мы наблюдаем проявления агрессивного отношение к их приезду на Родину, хотя медицинские службы подтверждают, что среди тех, кто вернулся, нет больных, и необходимость прохождения карантина является дополнительной и необходимой мерой безопасности. Страх и отчуждение подталкивают людей к неприятию. Церковь не может отвечать за медицинскую сторону вопроса, которая находится в компетенции специалистов и регулируется государством. Но мы обязаны указать на моральную сторону вызова, с которым столкнулось наше общество", - говорится в сообщении ПЦУ в Фейсбуке.

В ПЦУ отметили, что в Евангелии неоднократно говорится о милосердии и о том, что для других людей необходимо делать то же, что люди хотят для самих себя.

"Пусть страх перед болезнью не затуманивает наши разум и совесть, нашу человечность", - призвали в церкви и выразили надежду, что бог сохранит общество как от болезни, так и от ненависти и отчуждения.

Напомним, самолет с эвакуированными украинцами вылетел из Китая вечером 19 февраля. В Украину он прибыл утром 20 февраля. Из Уханя забирали только здоровых украинцев. Фактически, попасть на самолет не имели шансов даже те, кто подцепил обычную простуду, так как на борт не пускали людей, у которых температура тела выше 37,2 градуса.

Украинцев разместят в медцентре "Новые Санжары". Они смогут покинуть место обсервации через 14 дней, после того, как пройдут все необходимые процедуры и проверки.

Тем не менее, в нескольких городах прошли акции против размещения эвакуированных сограждан. В частности, жители Микулинцев устроили молебен на блок-посту на въезде в санаторий. Ранее руководитель тернопольского санатория под давлением местных жителей написал отказ от приема украинцев из Китая.

На выходных аналогичные акции происходили в львовском поселке Шкло. Там тоже местные жители выступили против размещения эвакуированных.

14 февраля депутаты Обуховского райсовета на внеочередной сессии проголосовали за то, чтобы обратиться к президенту Украины Владимиру Зеленскому и нардепу Александру Дубинскому с просьбой не допустить размещения на территории Обуховского района эвакуированных из Уханя украинцев.

19 февраля жители пригорода Львова перекрывали въезд в местный госпиталь из-за слухов о размещении в нем украинцев из Китая.

А после того, как стало известно, что людей привезут в Полтавскую область, жители Новых Санжар перекрывали дороги, требуя не размещать эвакуированных в местном санатории. В ходе протестов произошли столкновения митингующих с полицией.